Спортивный директор «Спартака» Амарал: «Мы не обещаем титулов»

Сегодня, 14:27
Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал заявил, что клуб не обещает титулов в сезоне-2023/24.
— Поставлены ли перед вами цели на сезон? Что будет успехом? Вы говорили, что состав «Спартака» позволяет бороться за чемпионство. Сейчас думаете так же?
— Если бы мы не верили в лучшее, меня бы тут не было, мы не приглашали бы такого тренера. Мы не обещаем титулов. Не обещаем каких-то вещей. Но мы обещаем выстроить команду, которая нас к этому будет приближать. Совет директоров просил нас об организации процесса, об упорной работе, о работе на благо команды.
«Спартак» в мае подписал контракт со Станковичем на два года. Ранее 45-летний специалист работал с «Црвеной Звездой», «Сампдорией» и «Ференцварошем».