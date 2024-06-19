Спортивный директор «Спартака» Амарал: «Мы не обещаем титулов»

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал заявил, что клуб не обещает титулов в сезоне-2023/24.

— Поставлены ли перед вами цели на сезон? Что будет успехом? Вы говорили, что состав «Спартака» позволяет бороться за чемпионство. Сейчас думаете так же?

— Если бы мы не верили в лучшее, меня бы тут не было, мы не приглашали бы такого тренера. Мы не обещаем титулов. Не обещаем каких-то вещей. Но мы обещаем выстроить команду, которая нас к этому будет приближать. Совет директоров просил нас об организации процесса, об упорной работе, о работе на благо команды.