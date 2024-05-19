Спортивный директор «Спартака» Амарал заявил, что переговоры со Станковичем шли несколько недель

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Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал рассказал о ходе переговоров с новым главным тренером команды Деяном Станковичем.
— Каждый знает, кто такой Станкович. С первой встречи у нас было полное взаимопонимание в переговорах. Мы счастливы, что Деян приедет к нам. Разговоры шли несколько недель.
— Почему уже сейчас объявили о Станковиче?
— Решили, что сейчас для этого верный момент. Когда я впервые говорил с вами, сказал, что в футболе не важен паспорт. Станкович — человек с большим футбольным опытом. Он победитель.
— Верно ли, что не рассматривали русскоязычных тренеров из-за их связей с агентами?
— Нет. Это вопрос качества, а не гражданства.
«Спартак» объявил о назначении Станковича в четверг, 16 мая. Он начнет работать с командой с сезона-2024/25. Сейчас серб возглавляет «Ференцварош».
Ранее в своей карьере 45-летний специалист тренировал «Сампдорию» и «Црвену Звезду».