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Спортивный директор «Спартака» Эшуорт до сих пор не предоставил трансферный план на лето

Алина Савинова
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Спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт до сих пор не ознакомил московский клуб с планом на летнее трансферное окно. Об этом сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, в настоящее время просмотром и предложениями возможных кандидатур на усиление «Спартака» занимаются сторонние футбольные агентства.

Эшуорт был назначен на пост спортивного директора московского клуба в сентябре 2022 года.

В текущем сезоне красно-белые занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков за 23 тура.

Источник: https://metaratings.ru/news/eshuort-do-sikh-por-ne-predostavil-transfernyi-plan-spartaka-na-leto-243812/
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Пол Эшуорт
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