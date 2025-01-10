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Сегодня, 21:15

Кахигао: «У «Спартака» уже есть хорошие игроки, которые бьются за эмблему клуба»

Алина Савинова
Франсис Кахигао.
Фото ФК «Спартак»
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Новый спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао ответил на вопрос о трансферных планах московского клуба.

«Когда вы беретесь за такую работу, то знаете, что есть работа по укреплению состава, а есть та часть, где нужно иногда отпускать игроков, иногда отправлять их в аренду, ища оптимальные пути для расставания. Но мне немного рано говорить о том, что мы будем делать, а что — нет. Рынок живой. Наверняка будет много движений и в плане новых игроков, и с точки зрения ухода футболистов в другие клубы. Но сейчас мне рано об этом распространяться», — сказал Кахигао в интервью, опубликованном в соцсетях московского клуба.

Также он рассказал, насколько активен будет «Спартак» на трансферном рынке.

«Я думаю, вопрос не в том, насколько нужно быть активными. Важнее определить, что вам нужно. Есть много людей, которые очень активны, но не обязательно принимают правильные решения. Когда вы точно знаете, чего хотите, все становится немного проще. Но мы должны помнить, что сейчас в России не самое простое время для подписания игроков из других лиг. Я не наивен и прекрасно понимаю, что это нелегкая задача. И я люблю напоминать всем, что у нас уже есть хорошие игроки, которые усердно работают и бьются за эмблему клуба», — добавил функционер.

«Спартак» набрал 37 очков в 18 турах и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.

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Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Франсис Кахигао
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