Сегодня, 09:00
Спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт в разговоре с «СЭ» объяснил, почему, в отличие от прошлого спортивного директора, Луки Каттани, англичанин не общается со СМИ.
— Некоторые говорят, что вы нацелены приобрести трех новых футболистов зимой.
— Это я комментировать не буду.
— Как вам Москва?
— Москва мне очень нравится, спасибо.
— После прошедших туров «Спартак» занимает второе место. Как оцените этот результат?
— Ничего я о «Спартаке» говорить не буду.
— Почему?
— Не думаю, что должен комментировать СМИ будучи спортивным директором.
— Лука Каттани, прошлый спортивный директор всегда общался, это новый подход?
— Это не мой подход.
— Кто-то из «Лукойла» сказал вам не комментировать?
— Нет.
— Почему вы приехали на «Торпедо»?
— Я не буду комментировать. Но вы пытаетесь, молодец.
— Мы даже не думали, что вы приедете на «Торпедо».
— В Англии нормальная практика, когда спортивные директора посещают все локальные игры.