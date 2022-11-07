Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:00

Эшуорт — о сравнении с Каттани: «Он общался со СМИ? Это не мой подход»

Эшуорт сообщил о желании усилить «Спартак» зимой
Микеле Антонов
Корреспондент
Спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт.
Фото ФК «Спартак»
Telegram Новости

Спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт в разговоре с «СЭ» объяснил, почему, в отличие от прошлого спортивного директора, Луки Каттани, англичанин не общается со СМИ.

— Некоторые говорят, что вы нацелены приобрести трех новых футболистов зимой.

— Это я комментировать не буду.

— Как вам Москва?

— Москва мне очень нравится, спасибо.

— После прошедших туров «Спартак» занимает второе место. Как оцените этот результат?

— Ничего я о «Спартаке» говорить не буду.

— Почему?

— Не думаю, что должен комментировать СМИ будучи спортивным директором.

— Лука Каттани, прошлый спортивный директор всегда общался, это новый подход?

— Это не мой подход.

— Кто-то из «Лукойла» сказал вам не комментировать?

— Нет.

— Почему вы приехали на «Торпедо»?

— Я не буду комментировать. Но вы пытаетесь, молодец.

— Мы даже не думали, что вы приедете на «Торпедо».

— В Англии нормальная практика, когда спортивные директора посещают все локальные игры.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Пол Эшуорт
3
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Игрока НБА обвинили в издевательстве над командным психологом: «Показал гениталии девять раз»
Канадский вратарь-отморозок грозил смертью старику и бил в России врача. А в 38 нелепо погиб
WSJ: западные страны обсуждают возможные условия мирного соглашения России и Украины
Военный эксперт рассказал о сохраняющейся угрозе с харьковского направления
Украинские беженцы пожаловались на условия проживания в Болгарии
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: «Сочи» — «Спартак», «Ростов» — «Динамо» и другие матчи
Скандал в «Зените», Хоттабыч в Ростове, концерт Пиняева в «Лужниках». Рабинер — о топ-событиях тура
Карпин — о победе над «Динамо»: «Сколько у нас было таких матчей, когда мы много били по воротам, а забивал соперник?»
Владимир Пономарев: «Было противно смотреть на игру ЦСКА в матче с «Нижним Новгородом»
«Зенит» поплыл после первого же провала. Скандал с Чистяковым — шанс для конкурентов?
Карпин не удален, но заработал дисквалификацию
Йоканович: «Валерий Карпин очень хороший тренер, и легко против него не бывает»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Карпин — о победе над «Динамо»: «Сколько у нас было таких матчей, когда мы много били по воротам, а забивал соперник?»

Рязанцев назвал самую симпатичную команду РПЛ