Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:15

Амарал: «Только при умной атакующей игре можно прийти к победам»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Telegram Дзен

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал поделился мнением об атакующем стиле игры красно-белых.

«Спартак» — это очень страстный клуб. Вижу это по тем, с кем уже познакомился и хочу увидеть это по болельщикам. Это народная команда и только вместе с фанатами он может добиться успеха. Я понимаю футбол также как и «Спартак» — ты должен атаковать. Футбол — это про удовольствие, он не может быть скучным и должен дарить эмоции. Только при умной атакующей игре можно прийти к победам», — приводит слова Амарала официальный сайт «Спартака».

22 декабря 2023 года «Спартак» объявил, что новым спортивным директором клуба стал португалец Томаш Амарал. До этого он работал в «Бенфике».

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков после 18 туров.

Источник: ФК Спартак (Москва)
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Томаш Амарал
1
Обсудить
Читайте также
Дэвид Бекхэм увлекся фермерством и получил подарок от жены
Овечкин помог «Вашингтону» победить «Сент-Луис» в матче НХЛ
Боец ВС РФ рассказал о смене тактики использования кассетных снарядов в ВСУ
Тело заслуженного артиста РФ Шиленкова нашли в ванной отеля в Москве
Пожар на нефтебазе под Брянском разгорелся до 1 тыс. кв. м
Британцы могут лишиться любимого блюда из-за запрета РФ на вылов рыбы
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Амарал: «Важно, чтобы болельщики «Спартака» приходили на стадион»
Амарал — о целях «Спартака»: «Нужны победы в каждом матче»
Амарал — о комплектовании «Спартака»: «Нам необходимо сократить количество игроков в первой команде»
ЦСКА рассматривает вариант аренды Кругового из «Зенита-2»
Амарал — об Абаскале: «Мы быстро нашли общий язык»
План «Сочи» по спасению от вылета: Морено ставит атакующий футбол и мощно обновит состав
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Валерий Новиков: «У Помазуна нет шансов попасть в основу ЦСКА при Акинфееве»

Капитан «Балтики» Остойич: «В Сербии все — бойцы, у нас очень сильный характер»