Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал рассказал о сотрудничестве с главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем.

«Какие-то решения принимает непосредственно спортивный директор. Но мне важно, чтобы главный тренер чувствовал себя комфортно. Я не хочу привозить игроков, которые ему не нужны. Мы быстро нашли общий язык, к тому же он тоже рос в больших клубах — обучался в «Барселоне», работал в «Севилье». Мы понимаем друг друга, и это здорово», — приводит слова Амарала официальный сайт «Спартака».

22 декабря 2023 года «Спартак» объявил, что новым спортивным директором клуба стал португалец Томаш Амарал. До этого он работал в «Бенфике».

34-летний Абаскаль возглавляет «Спартак» с июня 2022 года. Под его руководством красно-белые провели 67 матчей, выиграли 34 матча, потерпели поражение в 20 играх и 13 раз сыграли вничью.