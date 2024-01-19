Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал рассказал о целях красно-белых.

«Хочу, чтобы люди понимали, что мы начали меняться. Шаг за шагом мы становимся сильнее — тогда стадион будет лучше заполняться зрителями. Чтобы это происходило — мы должны больше побеждать, а для этого нужно быть лучше в ежедневной работе и необходимы победы в каждом матче», — сказал Амарал в интервью пресс-службе красно-белых.

22 декабря 2023 года «Спартак» объявил, что новым спортивным директором клуба стал португалец Томаш Амарал. До этого онработал в «Бенфике».

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков после 18 туров.