Орлов: «Акинфеев начал допускать ошибки. Хорошо бы его подменить»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о том, почему ЦСКА сбавил обороты в последних матчах.

«ЦСКА стартовал с большим старанием и желанием. Сейчас же уже надо прикладывать мастерство. В чем отличие мастера от не мастера? Мастер, даже когда устает и находится не в лучшей форме, показывает определенный результат, который от него ждут. Провалов быть не может.

У ЦСКА проблема в обороне. Да и Акинфеев начал допускать ошибки. Хоть и небольшие, но все-таки. Может, хорошо бы его подменить. Почему он все время должен играть один? Игорь — хороший вратарь. Дайте ему передохнуть, чтобы он вернулся с новыми силами.

Плюс не стоит забывать про историю с Абаскалем. Федотов виноват в ней — главному тренеру нельзя себя так вести. Что это за фразы? Что за поведение? Главный тренер — барометр психологической устойчивости команды. Игроки невольно зависят от тренера. Он авторитет, и они ему верят. Внутренний микроклимат команды — самое главное», — сказал Орлов Sport24.

После 14 туров ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, набрав 26 очков.