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Спортивный комментатор и журналист Геннадий Орлов оценил игру нападающего ЦСКА Федора Чалова в нынешнем сезоне.
— Чалов раскрепостился, стал увереннее в себе. Европейский опыт сказывается — так всегда и было. Многие наши игроки закрепощены. Западная жизнь, пускай меня простят за этот образ, позволяет человеку чувствовать себя свободным. В таких условиях развивается чувство собственного достоинства. Сейчас у Чалова я его вижу. Это все проявляется в игре. Дай бог, чтобы все подражали ему.
— Пишут, что он может уехать играть в Италию.
— Если будет предложение, почему бы не уехать. Здесь опять вопрос чувства собственного достоинства. Посмотрите, какое оно у бразильцев в «Зените». Нашим игрокам нужно поучиться у них раскрепощенности и свободе на футбольном поле, — сказал Орлов Sport24.
В нынешнем сезоне 24-летний Федор Чалов провел за ЦСКА 16 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи.
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