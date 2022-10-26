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Сегодня, 15:59

Орлов — об игре Чалова: «Если будет предложение из Италии, почему бы не уехать»

Иван Шитик
Корреспондент
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Спортивный комментатор и журналист Геннадий Орлов оценил игру нападающего ЦСКА Федора Чалова в нынешнем сезоне.

— Чалов раскрепостился, стал увереннее в себе. Европейский опыт сказывается — так всегда и было. Многие наши игроки закрепощены. Западная жизнь, пускай меня простят за этот образ, позволяет человеку чувствовать себя свободным. В таких условиях развивается чувство собственного достоинства. Сейчас у Чалова я его вижу. Это все проявляется в игре. Дай бог, чтобы все подражали ему.

— Пишут, что он может уехать играть в Италию.

— Если будет предложение, почему бы не уехать. Здесь опять вопрос чувства собственного достоинства. Посмотрите, какое оно у бразильцев в «Зените». Нашим игрокам нужно поучиться у них раскрепощенности и свободе на футбольном поле, — сказал Орлов Sport24.

В нынешнем сезоне 24-летний Федор Чалов провел за ЦСКА 16 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-26-orlov-posle-bazelya-u-chalova-poyavilos-chuvstvo-sobstvennogo-dostoinstva

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Бавария

П2

19%

2.80

Ф2(0)

17%

2.13

П1

11%

2.32
⚽ Футбол. ЛЧ
Боруссия Д 0
Манчестер Сити 0
Матч завершен

29%

2.40

обе забьют - да

26%

1.54

П2

25%

1.62
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РБ Лейпциг 3
Реал 2
Матч завершен

Ф2(0)

31%

1.90

П2

24%

2.65

ТБ 2.5

21%

1.65
Федор Чалов
2
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