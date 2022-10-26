Орлов — об игре Чалова: «Если будет предложение из Италии, почему бы не уехать»

Спортивный комментатор и журналист Геннадий Орлов оценил игру нападающего ЦСКА Федора Чалова в нынешнем сезоне.

— Чалов раскрепостился, стал увереннее в себе. Европейский опыт сказывается — так всегда и было. Многие наши игроки закрепощены. Западная жизнь, пускай меня простят за этот образ, позволяет человеку чувствовать себя свободным. В таких условиях развивается чувство собственного достоинства. Сейчас у Чалова я его вижу. Это все проявляется в игре. Дай бог, чтобы все подражали ему.

— Пишут, что он может уехать играть в Италию.

— Если будет предложение, почему бы не уехать. Здесь опять вопрос чувства собственного достоинства. Посмотрите, какое оно у бразильцев в «Зените». Нашим игрокам нужно поучиться у них раскрепощенности и свободе на футбольном поле, — сказал Орлов Sport24.

В нынешнем сезоне 24-летний Федор Чалов провел за ЦСКА 16 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи.