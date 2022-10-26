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Спортивный комментатор и журналист Геннадий Орлов поделился мнением о происходящем в подмосковных «Химках».
— Спартак Гогниев — симпатичный парень. Но чего он добился как тренер? Почему «Химки» его взяли? Да, он весело работал в «Алании», обыграл «Зенит» в четвертьфинале Кубка. Но «Алания» ведь даже не вышла в РПЛ! У Гогниева нет никаких заслуг. Юран же вытаскивал команды. Я до сих пор не могу понять — почему Юрана уволили?! Почему Терюшков, который был глашатаем футбольного клуба «Химки», не рассказал, по какой причине убрали Юрана? Он ведь в своих выступлениях все время претендует на искренность. Своими выступлениями Терюшков, кстати, страшно помешал «Химкам». Из-за них в клуб не пошли спонсоры. Он негативно сработал в «Химках».
Неужели в ситуации с Юраном была какая-то интрига, из-за того, что он чьего-то родственника не поставил в состав? Ходят такие слухи. Ну пусть нам Терюшков и расскажет. Он же публичный человек!
— Возвращение Юрана — единственная возможность «Химок» не вылететь в этом сезоне?
— Мне кажется, это невозможно. Если он куда-то и пойдет, то скорее это будет «Сочи». Там надо менять главного тренера, — сказал Орлов Sport24.
Безвыигрышная серия «Химок» после увольнения Сергея Юрана с поста главного тренера достигла 14 матчей во всех турнирах. «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 9 очков.
По информации «СЭ», задолженность по зарплате в «Химках» составляет один месяц. В клубе выплачены зарплаты за август, футболистам должны только за сентябрь.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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Основные источники исследования