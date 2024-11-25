Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:42

Генич — о Дзюбе: «Фантазер. Ни разу не просил Слуцкого помирить нас»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Спортивный комментатор Константин Генич ответил нападающему «Локомотива» Артему Дзюбе.

Ранее, 25 ноября, форвард заявил, что Генич умолял главного тренера «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого помирить их.

«Ни разу не просил Слуцкого меня с ним помирить. Ни разу. Фантазер», — написал Генич в Telegram-канале.

Артем Дзюба. «Принципиальная тварь». Почему я не верю Дзюбе

12 ноября Дзюба дал интервью, в котором резко высказался о комментаторах. Позже Генич заявил, что «ни одна футбольная псина не будет ставить под сомнение мою футбольную карьеру».

Артем Дзюба
Футбол
Константин Генич
Леонид Слуцкий
Все популярные статьи
И М О
1 Зенит 16 34-7 39
2 Краснодар 16 34-9 38
3 Локомотив 16 32-23 34
4 Спартак 16 30-14 31
5 Динамо 16 32-18 31
6 ЦСКА 16 25-12 27
7 Рубин 16 20-22 22
8 Ростов 16 22-27 20
9 Пари НН 16 15-27 16
10 Акрон 16 19-33 16
11 Динамо Мх 16 9-14 16
12 Кр. Советов 16 15-24 15
13 Химки 16 18-30 13
14 Факел 16 11-24 13
15 Ахмат 16 14-31 9
16 Оренбург 16 16-31 8
Подробная таблица
15-й
тур
16-й
тур
17-й
тур
18-й
тур
19-й
тур
20-й
тур
21-й
тур
09.11 14:00
Локомотив
Факел
2
1
09.11 16:30
Динамо Мх
Оренбург
2
1
09.11 19:00
Ростов
Химки
3
1
09.11 19:30
Динамо
Пари Нижний Новгород
3
1
10.11 13:00
Крылья Советов
ЦСКА
1
2
10.11 15:15
Спартак
Акрон
4
0
10.11 17:30
Ахмат
Зенит
1
2
10.11 19:45
Рубин
Краснодар
1
1
22.11 19:00
Рубин
Акрон
3
0
23.11 12:00
Оренбург
Зенит
0
1
23.11 14:15
ЦСКА
Ростов
1
2
23.11 16:30
Химки
Краснодар
2
2
23.11 18:00
Спартак
Локомотив
5
2
24.11 14:00
Крылья Советов
Ахмат
2
1
24.11 16:30
Факел
Динамо
1
1
24.11 19:00
Пари Нижний Новгород
Динамо Мх
0
0
30.11 14:00
Акрон
Оренбург
-
-
30.11 16:30
ЦСКА
Рубин
-
-
30.11 19:00
Ростов
Пари Нижний Новгород
-
-
01.12 14:00
Локомотив
Химки
-
-
01.12 16:30
Зенит
Крылья Советов
-
-
01.12 19:00
Динамо Мх
Факел
-
-
01.12 19:30
Краснодар
Спартак
-
-
02.12 19:00
Ахмат
Динамо
-
-
07.12 14:00
Спартак
Пари Нижний Новгород
-
-
07.12 16:30
Зенит
Акрон
-
-
07.12 16:30
Ростов
Крылья Советов
-
-
07.12 19:00
Динамо Мх
Рубин
-
-
08.12 14:00
Динамо
Химки
-
-
08.12 16:30
Факел
ЦСКА
-
-
08.12 19:00
Ахмат
Оренбург
-
-
08.12 19:30
Краснодар
Локомотив
-
-
28.02 00:00
Зенит
ЦСКА
-
-
28.02 00:00
Спартак
Оренбург
-
-
28.02 00:00
Ростов
Динамо
-
-
28.02 00:00
Краснодар
Крылья Советов
-
-
28.02 00:00
Ахмат
Рубин
-
-
28.02 00:00
Пари Нижний Новгород
Акрон
-
-
28.02 00:00
Динамо Мх
Локомотив
-
-
28.02 00:00
Химки
Факел
-
-
07.03 00:00
Крылья Советов
Акрон
-
-
07.03 00:00
ЦСКА
Химки
-
-
07.03 00:00
Динамо
Динамо
-
-
07.03 00:00
Локомотив
Ахмат
-
-
07.03 00:00
Факел
Зенит
-
-
07.03 00:00
Рубин
Спартак
-
-
07.03 00:00
Пари Нижний Новгород
Краснодар
-
-
07.03 00:00
Оренбург
Ростов
-
-
14.03 00:00
Спартак
Зенит
-
-
14.03 00:00
Ростов
Краснодар
-
-
14.03 00:00
Локомотив
Динамо
-
-
14.03 00:00
Рубин
Пари Нижний Новгород
-
-
14.03 00:00
Оренбург
Факел
-
-
14.03 00:00
Динамо Мх
Крылья Советов
-
-
14.03 00:00
Акрон
ЦСКА
-
-
14.03 00:00
Химки
Ахмат
-
-
Все результаты / календарь
Статистика / Бомбардиры
Бомбардиры
Ассистенты
Гол+Пас
И Г

Манфред Угальде

Спартак

 		16 12

Алексей Батраков

Локомотив

 		15 10

Джон Кордоба

Краснодар

 		12 8
Статистика / Бомбардиры
И П

Маркус Вендел

Зенит

 		13 8

Бителло

Динамо

 		13 6

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 		14 6
Статистика / Ассистенты
И Г+П

Алексей Батраков

Локомотив

 		15 16 (10+6)

Манфред Угальде

Спартак

 		16 14 (12+2)

Джон Кордоба

Краснодар

 		12 11 (8+3)
Статистика / Гол+Пас

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Кустурица назвал удар «Орешником» по Украине зрелищным и масштабным
Мэр Одессы сообщил о взрывах в городе
Судей заподозрили в нечестности. Что произошло после 16 тура РПЛ
В «Вашингтоне» отреагировали на отсутствие Овечкина из-за перелома
Чего ждать от команды Трампа. Разбор
Гол Головина помог «Монако» обыграть «Брест» в 12-м туре лиги 1
Материалы сюжета Артем Дзюба после «Зенита» и «Локомотива»: медиа-активность и контракт с «Акроном»
Дзюба заявил, что не намерен больше общаться с комментатором Константином Геничем
Дзюба: «Даку сегодня сильнее Ибрагимовича и Роналду
Карпин допускает, что Дзюба может получить вызов в сборную России
Карпин заявил, что у него нет никаких обид на Дзюбу
Газзаев — о желании Дзюбы сыграть за сборную: «Карпин должен был пойти ему навстречу»
Карпин — о баннере с призывом вернуть Дзюбу в сборную: «На трибуны не смотрел»
Материалы сюжета РПЛ, 16-й тур: «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи
Защитник «Пари НН» Магкеев подвел итоги матча с махачкалинским «Динамо»
Странный пенальти лишил лидерства «Краснодар», а лишняя минута отняла очки у «Динамо». Что с судейством в РПЛ?
Булатов: «Игрокам «Спартака» стоит уважать мнение заслуженных спартаковцев»
Титов: «У «Зенита» есть чемпионский дух. Есть ли он у «Краснодара»?»
«Спорт-Экспресс» выбирает лучших игроков 16-го тура Российской Премьер-Лиги
Титов: «Станкович, в отличие от Абаскаля, не меняет по пять человек в составе»
Сегодня
Вчера
Неделя