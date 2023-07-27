Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:27

Спортивный менеджер Тильман: «Во Франции Сазонову будет проще заиграть, потому что чемпионат более силовой»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Спортивный менеджер Александр Тильман высказался о возможном переходе защитника московского «Динамо» Сабы Сазонова в «Лион».

Ранее сообщалось, что клубы согласовали трансфер игрока. Первый сезон он проведет в аренде в бельгийском «Моленбеке».

«Во Франции и через Бельгию Сазонову будет проще заиграть в Европе, потому что чемпионаты чуть менее тактические, больше силовые, построенные на индивидуальных качествах. У него они сильные — мощь, скорость, атлетизм. Но тактически есть ошибки», — приводит слова Тильмана Legalbet.

Сазонов выступает за «Динамо» с 2021 года. За это время 21-летний футболист сыграл в составе московской команды 39 матчей и забил 1 гол. Контракт рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.

Дэвинсон Санчес и&nbsp;Денис Адамов. РПЛ, трансферы: «Зенит» подписал вратаря и ищет замену Малкому. Кого возьмет «Спартак»?

Источник: Legalbet
ФК Динамо (Москва)
ФК Лион
Саба Сазонов
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Российская саблистка Смирнова не стала уходить с дорожки после отказа украинки Харлан от рукопожатия
Шрамкова победила Мухову, отыграв четыре матчбола при счете 1:5 в третьем сете
Путин сравнил потери ВСУ и России на запорожском направлении за сутки
ВС РФ нанесли удары по аэродромам и пунктам управления ВСУ
Крушение вертолета Ми-8 в Республике Алтай. Главное
Какими продуктами Россия обеспечивает себя: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ: старт чемпионата-2023/24
«Локомотив» объявил о переходе Раконьяца в сербский ТСЦ на правах аренды
Агент Тюкавина — об интересе ЦСКА: «Встречаться — не значит жениться»
Record: Чавес пока не выплатил «Пачуки» отступные, так как «Динамо» не может перевести ему деньги
Малком подписал контракт с «Аль-Хилялем» до 2027 года
«Аль-Хиляль» объявил о переходе Малкома
«Спартак» против «Оренбурга» — самый будоражащий матч для клиентов PARI. Итоги первого тура РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Сочи» отреагировали на слухи об интересе к Станиславу Черчесову

Агенты защитника «Шавиша» Коррея сообщил, что игроком интересуются российские клубы