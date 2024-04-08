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Сегодня, 14:40

Спортивный психолог о поведении Абаскаля: «Это защитная реакция, ему тяжело вести себя адекватно»

Зарина Халимхонова
Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Спортивный психолог Вадим Гущин в комментарии для «СЭ» оценил поведение главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Перед матчем 22-го тура против «Урала» (0:0) главный тренер красно-белых заявил, что состав ему помогает определять бог.

После матча 23-го тура с «Динамо» (2:1), отвечая на вопрос о возможной отставке, испанский специалист заявил: «Не переживайте, приду домой, поем суши, лягу спать».

«Абаскаль понимает, что общественность настроена против него, к тому же, он — иностранец в чужой стране, поэтому его поведение можно считать защитной реакцией, — отметил психолог. — Абаскаль защищается от всего. Даже на простые вопросы он находит этюдные ответы, весьма причудливые, которые были уже сказаны на пресс-конференциях. Это типичная защитная реакция тренера, который знает, что им недовольны и его, видимо, скоро уберут с поста. Он перевозбужден. На матче Абаскаль более эмоционален, чем большинство его футболистов — это говорит о том, что он в принципе взвинчен».

По словам Гущина, испанскому специалисту психологически некомфортно и тяжело вести себя адекватно.

«Со стороны это вызывает сожаление. Но он — профессионал и его поведение не соответствует профессиональным меркам. Есть стандарты поведения тренеров на пресс-конференциях и матчах. Эксцентричность могут себе позволить победители, такие, как Юрген Клопп, Хосеп Гвардиола или Жозе Моуринью. Абаскаль — как боксер, которого прижали в угол. И ждать от него адекватных реакций странно. Увы, это не профессионально. Он надеялся, что команда заиграет и мнение общественности изменится. Но хорошее не получилось, поэтому «обострение». Он не вписался в наш футбольный социум», — заключил Гущин.

Ранее «СЭ» сообщил, что во вторник, 9 апреля, состоится заседание совета директоров «Спартака», на котором может быть объявлено об увольнении главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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