Спортивный психолог заявил, что Соболев руководствуется детскими манипуляциями

Спортивный психолог Вадим Гущин оценил поступок нападающего «Спартака» Александра Соболева, получившего красную карточку за неспортивное поведение в игре с ЦСКА (2:1).

«Поступок игрока Соболева можно расценивать как инфантильное и детское. Одно дело, если это происходит во дворе у подростков, но другое, когда подобное происходит на центральном матче тура, который транслируют на всю страну. Значит, человек совершенно не чувствует социальных рамок общества. Соболев руководствуется в стрессовых ситуациях детскими манипуляциями. Всем нам знакомы капризы ребенка, которые говорят нам о пока еще не сформированных социальных рамках ребенка. Очень тревожно, когда эти рамки не сформировались уже во взрослом возрасте. Или можно привести в пример поведение диких животных. Нам известно, что доминирование у многих приматов и других животных демонстрируется гениталиями. В данном эпизоде Соболев использовал такой показательный жест доминирования. Такой тип футболистов мы называем рецидивистами. У него давно наблюдаются подобные нарушения социального поведения. Ему обязательно нужно работать со специалистами, которые помогут ему наладить социальные рамки дозволенного», — приводит слова Гущина Sport24.

На 66-й минуте матча Соболев после борьбы за мяч с Виллианом Рошей показал бразильцу непристойный жест, за который был удален с поля. Роша повторил этот жест и тоже был удален с поля.