Губерниев о сравнении Холанна и Соболева: «Это странно и смешно. Нормальные люди так не делают»

Спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением об игре нападающего «Спартака» Александра Соболева в этом сезоне.

Губерниев назвал смешным сравнение россиянина с форвардом «Манчестер Сити» Эрлином Холанном.

«А кто-то сравнивает Соболева и Холанна? Я впервые об этом слышу. Это как минимум странно и смешно. Нормальные люди не сравнивают Холанна и Соболева», — цитирует Губерниева Metaratings.ru.

В текущем сезоне Соболев провел за «Спартак» 15 матчей, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.