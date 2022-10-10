Губерниев о сравнении Холанна и Соболева: «Это странно и смешно. Нормальные люди так не делают»

Сегодня, 22:50
Спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением об игре нападающего «Спартака» Александра Соболева в этом сезоне.
Губерниев назвал смешным сравнение россиянина с форвардом «Манчестер Сити» Эрлином Холанном.
«А кто-то сравнивает Соболева и Холанна? Я впервые об этом слышу. Это как минимум странно и смешно. Нормальные люди не сравнивают Холанна и Соболева», — цитирует Губерниева Metaratings.ru.
В текущем сезоне Соболев провел за «Спартак» 15 матчей, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.
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Основные источники исследования