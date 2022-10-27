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Сегодня, 16:30

Генич предположил, за что Гогниев отстранил трех игроков «Химок»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Спортивный телекомментатор Константин Генич предположил, за что главный тренер «Химок» Спартак Гогниев отстранил трех футболистов подмосковного клуба.

— За что Гогниев отстранил трех игроков: Тихого, Идову и Камышева?

— Не удивлюсь, если игроки усомнились в тренерских умениях Гогниева. Возможно, Идову отказался участвовать в хороводах. Не думаю, что он засветился в ночном клубе.

— Есть информация, что Камышева исключили из-за того, что он не так поздоровался с Гогниевым.

— Гогниев — эмоциональный человек, мог резко воспринять косой взгляд или ухмылку на тренировке. Тренеру может показаться, что не все понимают сложность положения клуба. Может быть, это сигнал остальным игрокам. Ситуация в клубе катастрофическая, и никто нянчиться с вами не будет.

10 октября стало известно, что Гогниев отстранил от тренировок с командой защитников Брайана Идову и Дмитрия Тихого, а также полузащитника Илью Камышева.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo;. «Спартак» выиграл 5:0 без игры? У судей двойные стандарты? «Зенит» мстил «Сочи»? Интервью Генича

Спартак Гогниев
ФК Химки
Константин Генич
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