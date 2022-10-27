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Сегодня, 16:45

Генич высказался об отсутствии Талалаева на матче «Торпедо» в Грозном

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Спортивный телекомментатор Константин Генич прокомментировал отсутствие главного тренера «Торпедо» Андрея Талалаева на матче 14-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:0).

 — Где Талалаев?

— Он лечится. Тренер не может заболеть? Вся ситуация подается так, как будто Талалаеву кто-то угрожал. И он решил не ехать на матч. Недопонимание с руководством «Ахмата» было известно. Тренер и руководство расстались не слишком дружелюбно, но ничего криминального я не вижу. Если Талалаев в следующем сезоне не поедет в Грозный, то тогда можно будет строить теории. Не удивлюсь, если это было решение самого Талалаева, чтобы не нагнетать обстановку.

Ранее «СЭ» сообщил, что Талалаев не полетел в Грозный из-за недопонимания с руководством своего бывшего клуба.

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Андрей Талалаев
ФК Ахмат
ФК Торпедо (Москва)
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