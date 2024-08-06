Спортивный юрист Алексеев заявил, что CAS не уполномочен приостановить трансферы ЦСКА на время тяжбы с Федотовым

Глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев рассказал, что думает о том, что Владимир Федотов подаст иск в Спортивный арбитражный суд в швейцарской Лозанне (CAS) против ЦСКА, чтобы отсудить у клуба 200 миллионов рублей.

— Надолго может затянуться это разбирательство в CAS?

— Ориентировочно от полугода до года. Если не будет заявлено ходатайство со стороны, обращающейся в суд на ускоренную процедуру, если все стороны по делу будут на это согласны, тогда спор может гораздо быстрее разрешен в ускоренном порядке на основании кодекса Спортивного арбитражного суда в Лозанне.

— Обращение в CAS — это дорогостоящая процедура для Федотова?

— В среднем рассмотрение дела в CAS стоит около 40 тысяч швейцарских франков. Это почти тоже самое, что 40 тысяч долларов или евро. Первоначальная пошлина — 1000 швейцарских франков. Но требуется оплата панели CAS, дополнительные издержки и в случае, если решение не в пользу обратившегося или жалобщика, то еще требуется оплатить, соответственно, затраты противоположной стороны: на адвокатов, на всю бюрократию и так далее. Процедура дорогостоящая, однозначно, — цитирует Алексеева «РБ Спорт».

Федотов возглавлял ЦСКА с июня 2022 по июнь 2024 года. С ним армейцы стали обладателями Кубка России и серебряными призерами РПЛ сезона-2022/23.