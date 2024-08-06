Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:31

Спортивный юрист Алексеев заявил, что CAS не уполномочен приостановить трансферы ЦСКА на время тяжбы с Федотовым

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев рассказал, что думает о том, что Владимир Федотов подаст иск в Спортивный арбитражный суд в швейцарской Лозанне (CAS) против ЦСКА, чтобы отсудить у клуба 200 миллионов рублей.

— Надолго может затянуться это разбирательство в CAS?

— Ориентировочно от полугода до года. Если не будет заявлено ходатайство со стороны, обращающейся в суд на ускоренную процедуру, если все стороны по делу будут на это согласны, тогда спор может гораздо быстрее разрешен в ускоренном порядке на основании кодекса Спортивного арбитражного суда в Лозанне.

— Обращение в CAS — это дорогостоящая процедура для Федотова?

— В среднем рассмотрение дела в CAS стоит около 40 тысяч швейцарских франков. Это почти тоже самое, что 40 тысяч долларов или евро. Первоначальная пошлина — 1000 швейцарских франков. Но требуется оплата панели CAS, дополнительные издержки и в случае, если решение не в пользу обратившегося или жалобщика, то еще требуется оплатить, соответственно, затраты противоположной стороны: на адвокатов, на всю бюрократию и так далее. Процедура дорогостоящая, однозначно, — цитирует Алексеева «РБ Спорт».

Федотов возглавлял ЦСКА с июня 2022 по июнь 2024 года. С ним армейцы стали обладателями Кубка России и серебряными призерами РПЛ сезона-2022/23.

Источник: РБ Спорт
ФК ЦСКА (Москва)
Владимир Федотов (тренер)
1
0
Читайте также
11-летняя скейтбордистка установила национальный рекорд Китая на Олимпиаде-2024
Россиянка Аминева жаждет взять реванш у интерсекс-боксера за поражение на ЧМ
Суд арестовал бывшего начальника вещевого управления Минобороны Демчика
Станкович раскрыл проблему Угальде, президент РПЛ вступился за Соболева
Пограничники отразили вооруженную провокацию ВСУ на границе Курской области
Пловец рассказал о червях в еде спортсменов в Олимпийской деревне
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Рахмановича: «Амар согласовал контракт с клубом из Саудовской Аравии»