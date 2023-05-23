Спортивный юрист о решении ФИФА: «Достаточно ожидаемый шаг»

Спортивный юрист Анна Анцелиович прокомментировала решение ФИФА продлить для иностранных тренеров и игроков возможность приостанавливать в одностороннем порядке контракты с клубами России и Украины до 30 июня 2024 года.

«Достаточно ожидаемый шаг, так как ситуация в рамках ФИФА никак не поменялась. Смысл в том, что были договоры, действие которых ФИФА разрешила приостановить — легионерам разрешили их временно не исполнять. Сейчас же легионеру и клубу дали право либо договориться на новых условиях, либо расторгнуть. Если таким образом легионер выражал свое согласие на продление исполнения договора, то, соответственно, после этого он теряет право сослаться на такое разрешение ФИФА. Сейчас ФИФА защищает договоры, подписанные 7 марта 2022 года», — приводит слова Анцелиович Sport24.

ФИФА продлила разрешение для легионеров приостанавливать контракты с российскими клубами до 30 июня до 2024 года, но это правило не будет распространяться на тех игроков и тренеров, которые подписали соглашения после 7 марта 2022 года.