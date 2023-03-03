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Сегодня, 12:54

Спортивный юрист Анцелиович рассказала, в каком случае Промес не сможет получить российское гражданство

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Руководитель спортивной практики юридической группы «Клевер Консалт» Анна Анцелиович в разговоре с «СЭ» прокомментировала решение Министерства спорта РФ отказать «Спартаку» в ходатайстве по вопросу о получении Квинси Промесом российского гражданства.

«Единственное, что могу сказать про будущее, в законе о гражданстве написано, что наличие уголовной судимости является препятствием для получения российского гражданства. Но приговора еще нет, судимости тоже», — сказала Анцелиович «СЭ».

В Нидерландах Промес обвиняется в покушении на убийство и участии в торговле наркотиками. 3 марта состоится заседание суда по делу о нападении, но нидерландец не собирается на него приезжать. Сообщается, что в случае явки футболиста арестуют, что может привести к разрыву контракта игрока со «Спартаком».

Ранее гражданами России стали бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо.

Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
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