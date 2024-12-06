Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:00

Юрист Прокопец: «Единственный способ у «Химок» снять бан — оплата долга»

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Спортивный юрист Михаил Прокопец прокомментировал «СЭ» решение ФИФА наложить запрет на регистрацию новичков «Химок» до лета 2026 года.

«На «Химки» наложен трансферный бан из-за долгов клуба перед бывшим их футболистом Бесардом Сабовичем. Они проиграли дело в ФИФА и в CAS. Мы представляем интересы Сабовича. По его требованию на клуб наложен бан на совершение трансферов. Единственный способ у «Химок» снять бан — оплата долга», — сказал Прокопец «СЭ».

Сабович перешел в «Химки» из «Кайсериспора» летом 2021 года. Год спустя швед перебрался в «Юргорден».

Кроме того, ограничения наложены на ЦСКА и «Кубань». Московской команде также запрещено регистрировать новичков на ближайшие три окна, а краснодарцам — до повышения лигой выше. Сейчас «Кубань» играет в дивизионе А второй российской лиги.

Футбол
ФК Химки
ФИФА
Читайте также
Орбан назвал отказ Киева от переговоров с РФ в 2022 году ошибкой
Синнер рассказал об отношениях с Калинской
Шесть дуэлей взглядов между Фьюри и Усиком. Как два лучших тяжеловеса устраивали шоу
Кого «Спартак» рассматривает на должность спортивного директора
Песков объяснил смену губернатора Курской области
Порошенко раскритиковал командование ВСУ за «мясной шторм»
Материалы сюжета РПЛ, 18-й тур: «Краснодар» — «Локомотив» и другие матчи
Казарцев назначен главным арбитром матча 18-го тура РПЛ «Краснодар» — «Локомотив»
Агент Батракова — об интересе «Манчестер Сити» к футболисту: «Я не удивлен»
У «Краснодара» банальный спад или давние комплексы? Матч с «Локомотивом» станет показательным
«Краснодар» с «Локо» поспорят, кто сейчас в худшей форме, а «Спартак» с Нижним покажет, не возомнил ли он о себе
«Зенит» разгромит «Акрон», а «Спартак» выиграет у «Пари НН». Прогнозы на 18-й тур РПЛ
Экс-глава Самарской области Азаров: «Заявление Федорищева по агентам приведет к значительному результату»
Сегодня
Вчера
Неделя