Спортивный юрист объяснил, может ли КДК отменить удаление защитника ЦСКА Роши в матче со «Спартаком»

Спортивный юрист Михаил Прокопец объяснил, может ли КДК РФС отменить удаление защитника ЦСКА Виллиана Роши в матче 28-го тура РПЛ против «Спартака».

На 66-й минуте встречи нападающий красно-белых Александр Соболев после единоборства с Рошей показал сопернику оскорбительный жест. Игрок армейцев в ответ продемонстрировал такой же жест помощнику главного арбитра. В итоге главный судья встречи Сергей Карасев удалил обоих футболистов.

«Да, возможность отмены красной карточки Виллиана Роши есть. КДК РФС может аннулировать красную карточку защитнику ЦСКА, но только при наличии заключения ЭСК при президенте РФС о ее ошибочном вынесении. Например, ранее КДК РФС отменял красную карточку тренера Талалаева и футболиста Ненахова», — приводит «Чемпионат» слова Прокопца.

КДК РФС рассмотрит инцидент с участием Роши и Соболева, оба футболиста вызваны на заседание комитета.