Спортивный юрист объяснила, при каких условиях Промес сможет получить российское гражданство

Спортивный юрист Анна Анцелиович ответила «СЭ» на вопрос о том, при каких условиях нападающий «Спартака» Квинси Промес может получить российское гражданство.

«Для получения гражданства РФ необходимо предоставить справку об отсутствии судимости. Ее отсутствие является препятствием для получения гражданства. Дело в том, что судимость может быть погашена, снята. Даже если ранее был вынесен обвинительный приговор, это не значит, что у человека будет судимость на всю жизнь. Если такая практика есть в Нидерландах, то он вполне сможет получить эту справку об отсутствии судимости», — сказала Анцелиович «СЭ».

Ранее о том, что 30-летний Промес может получить гражданство РФ, сообщал журналист Иван Карпов.

Нидерландский футболист выступал за «Спартак» с августа 2014 года по август 2018 года, после чего ушел в «Севилью». В феврале 2021 года Промес вернулся в московский клуб. На его счету 98 голов и 48 результативных передач в 200 матчах за красно-белых.