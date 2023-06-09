Спортивный юрист — о деле Игнатова и Маньякова: «Полгода - это максимальная санкция, которая предусмотрена»

Спортивный юрист Евгений Морозов прокомментировал судебное разбирательство между полузащитником «Спартака» Михаилом Игнатовым и агентом Александром Маньяковым.

«Прав агент или неправ, разберется апелляционный орган. А что касается обращения в суд общей юрисдикции, то здесь для всех субъектов футбола есть определенные ограничения. Есть устав Российского футбольного союза, есть регламенты всевозможные, которые говорят о том, что есть досудебные органы, досудебные рассмотрения споров внутри футбола. Это Палата по разрешению споров, это ФИФА, это Спортивный арбитражный суд в Лозанне. И если какой-либо субъект футбола пренебрегает этим правилом, то предусмотрена спортивная санкция. Это может быть как клуб, так и футболист или тренер. Если вы идете в суд общей юрисдикции, то вы нарушаете регламент, под которым вы подписывались, который обязались соблюдать. Соответственно за это могут быть наложены санкции

Полгода, насколько я понимаю, это максимальная санкция, которая предусмотрена. Там от трех до шести месяцев. Но есть санкции в виде предупреждения, не обязательно это будет дисквалификация. Зависит от того, какие будут аргументы и доказательства. Если мы помним, несколько лет назад «Краснодар» обратился в суд общей юрисдикции по каким-то моментам, но ему вовремя подсказали, что делать этого не стоит, есть внутренняя процедура. И они быстренько судебный иск отозвали из суда. Прецедентов, на моей памяти, чтобы кого-то прямо дисквалифицировали... Я не помню такого», — цитирует «Газета.Ru» Морозова.