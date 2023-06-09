Спортивный юрист рассказал, что Игнатова могут отстранить от футбола за суд с агентом

Спортивный юрист Евгений Морозов рассказал, что на полузащитника «Спартака» Михаила Игнатова могут быть наложены санкции за обращение в суд общей юрисдикции с иском в адрес агента Александра Маньякова.

«Решение государственного суда обязательно к исполнению. Повторюсь, никто не ограничивает клубы, спортсменов и тренеров на обращения в суды арбитражные, общей юрисдикции и так далее. Это конституционное право для всех. Но есть внутренний регламент, есть внутренние нормы. Соответственно, если нарушение продолжится, то игрока могут дисквалифицировать. Не помню конечную формулировку, но там вплоть до отстранения деятельности, связанной с футболом.

Право оспорить регламент РФС есть у любого гражданина Российской Федерации, не только у спортсменов и тренеров. Потому что РФС является общественной российской организацией, и любые нормы, которые принимает его исполком, можно оспорить. Как и любой другой нормативный акт, который издается государственными органами», — цитирует «Газета.Ru» Морозова.

В четверг, 8 июня, стало известно, что Александр Маньяков обратился с требованием дисквалифицировать Игнатова на срок до полугода из-за того, что футболист не выплатил ему компенсацию.