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Спортивный юрист: «За обращение в суд общей юрисдикции на Игнатова могут быть наложены санкции»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Спортивный юрист Евгений Морозов рассказал, что на полузащитника «Спартака» Михаила Игнатова могут быть наложены санкции за обращение в суд общей юрисдикции с иском в адрес агента Александра Маньякова.

«Прав агент или неправ, разберется апелляционный орган. А что касается обращения в суд общей юрисдикции, то здесь для всех субъектов футбола есть определенные ограничения. Есть устав Российского футбольного союза, есть регламенты всевозможные, которые говорят о том, что есть досудебные органы, досудебные рассмотрения споров внутри футбола. Это Палата по разрешению споров, это ФИФА, это Спортивный арбитражный суд в Лозанне. И если какой-либо субъект футбола пренебрегает этим правилом, то предусмотрена спортивная санкция. Это может быть как клуб, так и футболист или тренер. Если вы идете в суд общей юрисдикции, то вы нарушаете регламент, под которым вы подписывались, который обязались соблюдать. Соответственно за это могут быть наложены санкции», — цитирует «Газета.Ru» Морозова.

В четверг, 8 июня, стало известно, что Александр Маньяков обратился с требованием дисквалифицировать Игнатова на срок до полугода из-за того, что футболист не выплатил ему компенсацию.

Михаил Игнатов. Источник: Игнатов может быть дисквалифицирован на срок до 6 месяцев
Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/06/08/20628080.shtml
Михаил Игнатов
ФК Спартак (Москва)
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