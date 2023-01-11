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Сегодня, 10:49

Спортивный юрист рассказала о возможном обжаловании решения CAS по отклонении апелляции на решение ФИФА и УЕФА

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Спортивный юрист Анна Анцелиович прокомментировала «СЭ» отклонение спортивным арбитражным судом (CAS) апелляции на решение ФИФА и УЕФА отстранить российские команды от международных соревнований.

«Мы не знаем, когда данное решение было сообщено сторонам. Публикация на сайте не означает, что это было сделано одновременно с информированием сторон. Когда стороны получают полный текст решения, у них начинает отсчитываться срок для возможной подачи оспаривания и обжалования данного решения в верховном суде Швейцарии по процессуальным вопросам. Верховный суд Швейцарии рассматривает не решение по существу, а только возможные отступления от какой-то процедуры, на которую будет ссылаться сторона, и определяет, подлежит ли данное решение отмене. Но, насколько я помню, в данных решениях указано, что мотивировочная часть подготовлена где-то 25 ноября 2022 года. Вряд ли сейчас сообщили об этом сторонам, и процессуальный срок уже идет», — сказала Анцелиович «СЭ».

Российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с марта 2022 года. РФС пытался опротестовать исключение сборной России из стыкового турнира чемпионата мира-2022, недопуск национальной команды и других сборных страны к другим турнирам, а клубов РПЛ — к еврокубкам.

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