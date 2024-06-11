Спортивный юрист считает, что нельзя оставлять слова Песьякова про миллиарды от «Зенита» без внимания

Глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев прокомментировал слова экс-вратаря «Ростова» Сергея Песьякова про «миллиарды, которые «Зенит» перевел».

«Здесь правовое регулирование идет в двух параллельных плоскостях. Во-первых, в области спортивного права, предусматривающее в том числе ответственность спортивной санкции, которая выносится как минимум комитетом по этике. Но параллельно действует еще система уголовного права, в частности — статья 184 УК РФ, которая предусматривает уголовную ответственность за противоправное влияние на результаты спортивных соревнований. Поэтому любые высказывания на этот счет могут рассматриваться в рамках как спортивного права, так и, в определенных случаях, в рамках уголовного права. Без рассмотрения данные эпизоды оставлять было бы неправильно», — сказал Алексеев кVprognoze.ru.

В матче 30-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2) Песьяков допустил серьезную ошибку. Гол Артура сделал петербуржцев чемпионами.