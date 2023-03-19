Способен ли ЦСКА обойти «Спартак»? Мнение Газзаева

19 марта, 23:30
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» выразил мнение, что армейцы обязаны закончить этот сезон в тройке призеров, а на следующий год должны бороться за чемпионство.
— ЦСКА способен обойти «Ростов», «Спартак» и «Динамо» и стать вторым?
— Нет ничего не возможного. Еще будет дерби ЦСКА — «Спартак». Вот там, думаю, многое решится. Если армейцы не попадут в тройку призеров, этот чемпионат тогда можно будет признать неудачным. Сейчас у них новый тренер, новые требования, идет процесс стабилизации состава. Важно, чтобы армейцы оказались в тройке. А уже на следующий сезон надо ставить только одну максимальную задачу — выиграть чемпионат. Ну и, естественно, нужно будет летом укрепить состав.
volish17
Откуда это чудо вытащили , пусть свои миллионы пересчитывает , после аферы века ....
20.03.2023
dk ne
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20.03.2023
Gordon
"Невозможного" слитно надо писать.
20.03.2023
Андрей Недобрый
Воу воу..А вот уже и табуретка зашаталась под "претендентом на чемпионство".. Ждем статьи про Ростов..
19.03.2023