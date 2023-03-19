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19 марта, 23:30

Способен ли ЦСКА обойти «Спартак»? Мнение Газзаева

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» выразил мнение, что армейцы обязаны закончить этот сезон в тройке призеров, а на следующий год должны бороться за чемпионство.

— ЦСКА способен обойти «Ростов», «Спартак» и «Динамо» и стать вторым?

— Нет ничего не возможного. Еще будет дерби ЦСКА — «Спартак». Вот там, думаю, многое решится. Если армейцы не попадут в тройку призеров, этот чемпионат тогда можно будет признать неудачным. Сейчас у них новый тренер, новые требования, идет процесс стабилизации состава. Важно, чтобы армейцы оказались в тройке. А уже на следующий сезон надо ставить только одну максимальную задачу — выиграть чемпионат. Ну и, естественно, нужно будет летом укрепить состав.

19&nbsp;марта. ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. «ЦСКА был гораздо сильнее «Зенита». Получил огромное удовольствие!» Мнение Газзаева

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