Бабич: «ЦСКА для меня более принципиальный соперник, чем «Зенит»

Защитник «Спартака» Срджан Бабич в комментарии «СЭ» поделился мнением о самом принципиальном сопернике красно-белых.

2 ноября «Спартак» на выезде обыграл ЦСКА (2:0) в матче 14-го тура РПЛ.

«После игры с ЦСКА могу сказать, что прочувствовал атмосферу дерби полностью. Каждое дерби особенное для меня. Это большое удовольствие быть здесь, играть здесь — играть против ЦСКА, против «Зенита». Это нечто особенное. ЦСКА для меня более принципиальный соперник, чем «Зенит». Дерби с ЦСКА — историческое», — сказал Бабич «СЭ».

«Спартак» в 14 турах набрал 25 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ.