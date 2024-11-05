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Бабич: «ЦСКА для меня более принципиальный соперник, чем «Зенит»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Срджан Бабич в комментарии «СЭ» поделился мнением о самом принципиальном сопернике красно-белых.

2 ноября «Спартак» на выезде обыграл ЦСКА (2:0) в матче 14-го тура РПЛ.

«После игры с ЦСКА могу сказать, что прочувствовал атмосферу дерби полностью. Каждое дерби особенное для меня. Это большое удовольствие быть здесь, играть здесь — играть против ЦСКА, против «Зенита». Это нечто особенное. ЦСКА для меня более принципиальный соперник, чем «Зенит». Дерби с ЦСКА — историческое», — сказал Бабич «СЭ».

«Спартак» в 14 турах набрал 25 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Срджан Бабич

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