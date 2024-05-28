Бабич назвал Джикию своим другом: «У нас не было никаких конфликтов»

Бабич рассказал, как Джикия помогал ему после приезда в Россию

Защитник «Спартака» Срджан Бабич ответил на вопрос «СЭ», попрощался ли он с капитаном красно-белых Георгием Джикией.

«Мы общаемся каждый день, потому что он мой друг! Я считаю всех партнеров по команде своими друзьями. Как я говорил ранее, у нас не было никаких конфликтов. Он мой друг. Георгий помогал мне советами по поводу игры нападающих других команд, когда я только приехал сюда», — сказал Бабич «СЭ».

30-летний Джикия покинул «Спартак» по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента. Защитник провел за красно-белых 215 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач. Вместе со столичной командой футболист стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.