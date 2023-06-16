Стадион «Балтики» будет готов к Fan ID к началу сезона РПЛ

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в разговоре с «СЭ» высказался об оснащении необходимыми технологиями для функционирования Fan ID на стадионе «Балтики».

— Придется вводить Fan ID, устанавливать дополнительное оборудование. На каком этапе этот процесс? Готовы ли Вы к этому?

— Мы будем готовы к началу сезона.

По итогам сезона-2022/23 «Балтика» впервые за 25 лет вышла в РПЛ. Калининградская команда набрала 67 очков в 34 матчах и заняла 2-е место в турнирной таблице первой лиги.