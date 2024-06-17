Стадион «Центральный» в Казани останется запасным полем для «Рубина» в РПЛ

Председатель Комитета физической культуры и спорта Исполнительного комитета Казани Линар Гарипов в интервью «СЭ» заявил, что стадион «Центральный» в Казани сохраняет лицензию на проведение матчей РПЛ, несмотря на сокращение числа зрительских мест с 25 тысяч до 14 900 в рамках реконструкции при подготовке к Играм БРИКС.

«Мы с коллегами из РПЛ прорабатывали все моменты, на этом стадионе не только «Рубин» играл. Здесь уже запланированы на это лето сборы команды «Крылья Советов», они у нас будут регулярно. На «Центральном» уже точно будет играть «Рубин-2», прорабатывается вопрос, чтобы и наша новая команда «Сокол» здесь играла. Поэтому стадион у нас живой, постоянно используется. В следующем году здесь пройдет чемпионат страны по легкой атлетике. Мы и раньше его активно использовали, а с обновлением будем еще активнее.

Домашний стадион «Рубина» — это, конечно, «Ак Барс Арена», здесь спору нет. И все-таки иметь второй стадион также полезно, к тому же уникальность нашего стадиона в том, что здесь в двух шагах от него есть легкоатлетический манеж. Беговые дорожки как на самом стадионе, так и в манеже, и все напротив друг друга... Это уникальное сочетание, как говорят спортсмены, дорогого стоит. Разве что в Краснодаре где-то еще такая инфраструктура, это уровень Олимпиады, любые соревнования здесь можно проводить спокойно», — сказал Гарипов.

В рамках Игр БРИКС на стадионе «Центральный» проходил турнир по легкой атлетике.