Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:30

Стадион «Центральный» в Казани останется запасным полем для «Рубина» в РПЛ

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Telegram Дзен

Председатель Комитета физической культуры и спорта Исполнительного комитета Казани Линар Гарипов в интервью «СЭ» заявил, что стадион «Центральный» в Казани сохраняет лицензию на проведение матчей РПЛ, несмотря на сокращение числа зрительских мест с 25 тысяч до 14 900 в рамках реконструкции при подготовке к Играм БРИКС.

«Мы с коллегами из РПЛ прорабатывали все моменты, на этом стадионе не только «Рубин» играл. Здесь уже запланированы на это лето сборы команды «Крылья Советов», они у нас будут регулярно. На «Центральном» уже точно будет играть «Рубин-2», прорабатывается вопрос, чтобы и наша новая команда «Сокол» здесь играла. Поэтому стадион у нас живой, постоянно используется. В следующем году здесь пройдет чемпионат страны по легкой атлетике. Мы и раньше его активно использовали, а с обновлением будем еще активнее.

 
Стадион &laquo;Центральный&raquo; после реконструкции принимает соревнования на&nbsp;Играх БРИКС. «Таких условий в стране почти нет». «Центральный» стадион в Казани сохранил вид на кремль и приобрел консульство Чечни

Домашний стадион «Рубина» — это, конечно, «Ак Барс Арена», здесь спору нет. И все-таки иметь второй стадион также полезно, к тому же уникальность нашего стадиона в том, что здесь в двух шагах от него есть легкоатлетический манеж. Беговые дорожки как на самом стадионе, так и в манеже, и все напротив друг друга... Это уникальное сочетание, как говорят спортсмены, дорогого стоит. Разве что в Краснодаре где-то еще такая инфраструктура, это уровень Олимпиады, любые соревнования здесь можно проводить спокойно», — сказал Гарипов.

В рамках Игр БРИКС на стадионе «Центральный» проходил турнир по легкой атлетике.

РПЛ
ФК Рубин (Казань)
0
Читайте также
В Германии перед матчем Евро-2024 подрались футбольные фанаты из Албании и Сербии
Албанские фанаты устроили беспорядки на стадионе и улицах Германии
Подписи представителей Ирака и Иордании исключили из итогового коммюнике по Украине
Румыния – Украина, 17 июня 2024 года: прямая онлайн-трансляция матча 1-го тура группового этапа Евро-2024
Йеменские хуситы заявили об атаке на эсминец США в акватории Красного моря
«Кухня на районе» приостановила работу приложения после случаев отравления салатом
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Защитник Насыров и нападающий Шитов проходят медосмотр перед переходом в «Торпедо»

Агент Прохина заявил о возвращении защитника в «Ростов»