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Сегодня, 17:45

Стадион махачкалинского «Динамо» будет готов к старту РПЛ

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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил, что домашний стадион клуба «Анжи-Арена» будет обеспечен системой карты болельщика к началу сезона РПЛ.

«Со стадионом все нормально. Мы следуем дорожной карте. Никаких моментов не возникает. Будет все готово в срок, который мы закладывали, то есть к началу сезона», — сказал Газизов ТАСС.

В прошлом сезоне махачкалинское «Динамо» заняло второе место в первой лиге и гарантировало себе участие в РПЛ. В первом туре команда на выезде сыграет с подмосковными «Химками».

Источник: ТАСС
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Химки
Шамиль Газизов
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