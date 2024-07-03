Стадион махачкалинского «Динамо» будет готов к старту РПЛ

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил, что домашний стадион клуба «Анжи-Арена» будет обеспечен системой карты болельщика к началу сезона РПЛ.

«Со стадионом все нормально. Мы следуем дорожной карте. Никаких моментов не возникает. Будет все готово в срок, который мы закладывали, то есть к началу сезона», — сказал Газизов ТАСС.

В прошлом сезоне махачкалинское «Динамо» заняло второе место в первой лиге и гарантировало себе участие в РПЛ. В первом туре команда на выезде сыграет с подмосковными «Химками».