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Сегодня, 11:12

Стадион «Спартака» может сменить название

Виктория Кравченко
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Стадион в Москве, на котором играет домашние матчи «Спартак», в 2023 году может изменить название. На данный момент арена называется «Открытие Банк Арена».

«Контракт действительно в определенный момент закончится. Есть варианты по новому названию. Давайте, пока действует текущее соглашение, конкретизировать не будем. Брендирование стадиона может быть другим? Да, возможно», — заявил пресс-аташе «Спартака» Дмитрий Зеленов «РБ Спорт».

Домашний стадион «Спартака» был открыт 5 сентября 2014 года. Официально стадион вмещает 45 360 зрителей и является вторым по вместимости футбольным стадионом в Москве после «Лужников» и четвертым по этому показателю в России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/stadion-spartaka-mozhet-smenit-nazvanie/
ФК Спартак (Москва)
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