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6 сентября, 15:43

Стал известен фаворит на должность гендиректора «Химок»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Николай Оленев.

По данным «СЭ», фаворитом на должность гендиректора «Химок» после ухода Дмитрия Ульянова является Николай Оленев.

Оленев был заместителем у члена наблюдательного совета «Химок» Романа Терюшкова, когда тот был министром по физической культуре и спорту Московской области. Также возглавлял Дирекцию по спортивным мероприятиям.

Ранее Ульянов сообщил «СЭ», что передает дела, но может остаться в клубе на другой должности.

«Химки» после восьми туров занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав семь очков.

Дмитрий Ульянов
РПЛ
ФК Химки
Николай Оленев
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