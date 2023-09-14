Стал известен номер, под которым Сулейманов будет играть за «Локомотив»

«Локомотив» подтвердил аренду нападающего Тимура Сулейманова у «Пари НН». 14 сентября об аренде 23-летнего нападающего объявила пресс-служба нижегородцев. Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24. В нем предусмотрена опция выкупа. Сулейманов будет выступать за «Локомотив» под 9-м номером. Он является воспитанником железнодорожников.