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Сегодня, 13:31

Стал известен первый соперник «Спартака» на зимних сборах

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Первым соперником «Спартака» на зимнем тренировочном сборе в ОАЭ станет местная «Аль-Джазира», сообщает сайт красно-белых.

22 января после прохождения медицинского обследования и тестов на функциональную готовность «Спартак» отправится в ОАЭ, а 3 февраля в Дубае проведет первый товарищеский матч на сборах против «Аль-Джазиры». Соперник — трехкратный победитель чемпионата ОАЭ, за команду выступает чемпион и обладатель Суперкубка России в составе «Спартака» Фернандо.

После 18 туров «Спартак» с 30 очками занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: ФК Спартак
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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