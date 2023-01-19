Стал известен состав ЦСКА на товарищеский матч с «Оренбургом»

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Стал известен состав московского ЦСКА на товарищеский матч с «Оренбургом», который пройдет 19 января.
ЦСКА: Акинфеев, Мойзес, Дивеев, Роша, Зайнутдинов, Гайич, Обляков, Зделар, Медина, Мендес, Чалов.
Запасные: Тороп, Боков, Шайхутдинов, Щенников, Набабкин, Ермаков, Кучаев, Лукин, Ушаков, Мухин, Глебов, Кисляк, Носков, Заболотный, Карраскаль, Гайч.
19 января в Абу-Даби состоится второй товарищеский матч в рамках зимних сборов для ЦСКА. Начало в 16.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования