Стал известен состав ЦСКА на товарищеский матч с «Оренбургом»

Стал известен состав московского ЦСКА на товарищеский матч с «Оренбургом», который пройдет 19 января.

ЦСКА: Акинфеев, Мойзес, Дивеев, Роша, Зайнутдинов, Гайич, Обляков, Зделар, Медина, Мендес, Чалов.

Запасные: Тороп, Боков, Шайхутдинов, Щенников, Набабкин, Ермаков, Кучаев, Лукин, Ушаков, Мухин, Глебов, Кисляк, Носков, Заболотный, Карраскаль, Гайч.

19 января в Абу-Даби состоится второй товарищеский матч в рамках зимних сборов для ЦСКА. Начало в 16.00 по московскому времени.