Стал известен состав правления РПЛ на ближайший год

Общее собрание РПЛ избрало состав правления организации сроком на один год, сообщает пресс-служба лиги.

В него вошли: президент РПЛ Александр Алаев, исполнительный директор лиги Евгений Мележиков, вице-президент и гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров, гендиректор ЦСКА Роман Бабаев, гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров, исполнительный директор «Зенита» Максим Погорелов и спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин.

Ранее стало известно о том, что клубы РПЛ утвердили модель распределения доходов и расходов между командами в сезоне-2024/25.

20 июня РПЛ опубликовала полный календарь на новый сезон. Матчи первого тура пройдут 19-22 июля. 30-й тур состоится 24 мая 2025 года.