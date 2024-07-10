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Сегодня, 13:36

Стал известен состав правления РПЛ на ближайший год

Алина Савинова
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Общее собрание РПЛ избрало состав правления организации сроком на один год, сообщает пресс-служба лиги.

В него вошли: президент РПЛ Александр Алаев, исполнительный директор лиги Евгений Мележиков, вице-президент и гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров, гендиректор ЦСКА Роман Бабаев, гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров, исполнительный директор «Зенита» Максим Погорелов и спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин.

Ранее стало известно о том, что клубы РПЛ утвердили модель распределения доходов и расходов между командами в сезоне-2024/25.

20 июня РПЛ опубликовала полный календарь на новый сезон. Матчи первого тура пройдут 19-22 июля. 30-й тур состоится 24 мая 2025 года.

Источник: https://t.me/premierliga/22736
Футбол
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