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Сегодня, 14:26

Стал известен срок контракта нового тренера «Торпедо» Клотета

Константин Белов
Корреспондент
Жозеп Клотет.
Фото Global Look Press
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Как стало известно «СЭ», «Торпедо» подписало контракт с новым тренером Жозепом Клотетом на 2,5 года.

Московский клуб объявил о назначении испанца во вторник, 28 марта. До «Торпедо» специалист работал с итальянскими клубами «Брешиа» и «СПАЛ», а также с английским «Бирмингемом».

«Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ с 10 очками после 20 туров. Предыдущим главным тренером автозаводцев был Андрей Талалаев, который расторг контракт с клубом по обоюдному согласию сторон 22 марта.

Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
Жозеп Клотет
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