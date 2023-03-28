Стал известен срок контракта нового тренера «Торпедо» Клотета

Как стало известно «СЭ», «Торпедо» подписало контракт с новым тренером Жозепом Клотетом на 2,5 года.

Московский клуб объявил о назначении испанца во вторник, 28 марта. До «Торпедо» специалист работал с итальянскими клубами «Брешиа» и «СПАЛ», а также с английским «Бирмингемом».

«Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ с 10 очками после 20 туров. Предыдущим главным тренером автозаводцев был Андрей Талалаев, который расторг контракт с клубом по обоюдному согласию сторон 22 марта.