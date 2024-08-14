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Сегодня, 10:55

Стал известен тренерский штаб Пятибратова в «Факеле»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Факел» сообщил, кто войдет в штаб нового главного тренера команды Дмитрия Пятибратова.

Новым тренером вратарей воронежцев стал Александр Чихрадзе. Валерий Климов и Михаил Смирнов продолжат работу в «Факеле». Также к основной команде присоединился Дмитрий Кудинов, ранее возглавлявший «Факел-М». Вместо него молодежную команду будет тренировать Алексей Ребко.

Кроме того, клуб покинули Вячеслав Молчанов и Владимир Сычев, которые входили в штаб Игоря Черевченко.

«Факел» объявил о возвращении Пятибратова 13 августа. Он сменил на посту главного тренера воронежцев Игоря Черевченко. После 4 туров команда с 1 очком замыкает турнирную таблицу РПЛ.

Ранее Пятибратов был главным тренером «Факела» с 2022 по 2023 год.

Источник: ФК «Факел»
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Дмитрий Пятибратов
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