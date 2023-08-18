Стала известна дата дерби «Спартак» — ЦСКА в 11-м туре

Опубликовано расписание с 8-го по 15-й туры РПЛ.

В 11-м туре «Спартак» на «Открытие Арене» примет ЦСКА. Игра пройдет в воскресенье, 8 октября. Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

Перед матчами 5-го тура РПЛ ЦСКА с 9 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Спартак» уступает армейцам по дополнительным показателям и идет на четвертой строчке.

В последнем дерби «Спартак» на своем поле обыграл ЦСКА (2:1) в 28-м туре РПЛ сезона-2022/23.