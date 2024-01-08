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Сегодня, 13:15

Стала известна дата старта следующего сезона РПЛ

Виктория Кравченко
Стала известна дата старта следующего сезона РПЛ.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Старт нового сезона РПЛ запланирован на 19 июля, сообщает РИА «Новости».

Первый тур РПЛ в сезоне-2024/25 стартует 19 июля. Первый половина розыгрыша чемпионата России завершится 15 декабря 2024 года.

В сезоне-2023/24 первый матч стартового тура состоялся 21 июля, а последние игры перед зимней паузой прошли 10 декабря.

Проведение финала Кубка России запланировано на 2 июня. Новый розыгрыш Кубка России планируется начать 23 июля.

На данный момент в сезоне-2023/24 лидирует в РПЛ «Краснодр», набрав 38 очков. Следом идет «Зенит» (36) и «Динамо» (32).

Источник: https://rsport.ria.ru/20240108/rpl-1920145429.html?in=l
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