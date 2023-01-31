Стала известна опция выкупа Захаряна ближайшим летом

По данным «СЭ», во время следующего трансферного окна опция выкупа для ведущих европейских чемпионатов Арсена Захаряна будет составлять 25 миллионов евро. Для российских клубов отступных по-прежнему не будет.

Нынешней зимой опция выкупа составляла 15 миллионов евро, к футболисту проявляли предметный интерес «Мальорка», «Сельта», «Порту» и «Ференцварош», однако до трансфера дело не дошло.

При этом 19-летний футболист видит продолжение своей карьеры в Европе. Его контракт с «Динамо» действует еще полтора года, так что следующей зимой он сможет бесплатно подписать соглашение с любым клубом. Можно предположить, что летом бело-голубые будут готовы отпустить Захаряна дешевле, чем за 25 миллионов.

В этом сезоне Захарян провел за «Динамо» 22 матча, в которых забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.