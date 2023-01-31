Стала известна опция выкупа Захаряна ближайшим летом

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По данным «СЭ», во время следующего трансферного окна опция выкупа для ведущих европейских чемпионатов Арсена Захаряна будет составлять 25 миллионов евро. Для российских клубов отступных по-прежнему не будет.
Нынешней зимой опция выкупа составляла 15 миллионов евро, к футболисту проявляли предметный интерес «Мальорка», «Сельта», «Порту» и «Ференцварош», однако до трансфера дело не дошло.
При этом 19-летний футболист видит продолжение своей карьеры в Европе. Его контракт с «Динамо» действует еще полтора года, так что следующей зимой он сможет бесплатно подписать соглашение с любым клубом. Можно предположить, что летом бело-голубые будут готовы отпустить Захаряна дешевле, чем за 25 миллионов.
В этом сезоне Захарян провел за «Динамо» 22 матча, в которых забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.
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