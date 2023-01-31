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Сегодня, 15:49

Стала известна опция выкупа Захаряна ближайшим летом

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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По данным «СЭ», во время следующего трансферного окна опция выкупа для ведущих европейских чемпионатов Арсена Захаряна будет составлять 25 миллионов евро. Для российских клубов отступных по-прежнему не будет.

Нынешней зимой опция выкупа составляла 15 миллионов евро, к футболисту проявляли предметный интерес «Мальорка», «Сельта», «Порту» и «Ференцварош», однако до трансфера дело не дошло.

При этом 19-летний футболист видит продолжение своей карьеры в Европе. Его контракт с «Динамо» действует еще полтора года, так что следующей зимой он сможет бесплатно подписать соглашение с любым клубом. Можно предположить, что летом бело-голубые будут готовы отпустить Захаряна дешевле, чем за 25 миллионов.

В этом сезоне Захарян провел за «Динамо» 22 матча, в которых забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Арсен Захарян
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
13
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