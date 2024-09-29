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Сегодня, 11:55

Стала известна причина поездки Ле Таллека в Саудовскую Аравию

Микеле Антонов
Корреспондент
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Как стало известно «СЭ» советник председателя правления «Зенита» Дамьен Ле Таллек и исполнительный директор сине-бело-голубых Максим Погорелов отправились в Саудовскую Аравию для общения с защитником клуба Робертом Ренаном, который на данный момент играет в аренде в «Аль-Шабабе».

Позднее в ходе поездки в пятницу, 27 сентября, также была проведена рабочая встреча со спортивным директором Саудовской Про-Лиги Майклом Эменало.

Арендное соглашение саудовского клуба с 20-летним бразильцем рассчитано до конца сезона-2024/25. За петербуржцев Ренан в общей сложности провел 18 матчей

Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в девять миллионов евро.

Дамьен Ле Таллек
ФК Зенит
Роберт Ренан

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