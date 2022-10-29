Стала известна причина замены Захаряна в матче с «Химками»

Сегодня, 16:15
По информации «СЭ», полузащитник «Динамо» Арсена Захарян был заменен в матче с «Химками» (6:1), потому что почувствовал боль в животе. Никакой травмы у игрока нет.
19-летний футболист был заменен на 54-й минуте встречи. Вместо него на поле вышел Дмитрий Скопинцев.
«Динамо» обыграло «Химки» со счетом 6:1 в матче 15-го тура РПЛ. Команда поднялась на третье место в турнирной таблице (26 очков).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования