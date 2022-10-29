Стала известна причина замены Захаряна в матче с «Химками»

По информации «СЭ», полузащитник «Динамо» Арсена Захарян был заменен в матче с «Химками» (6:1), потому что почувствовал боль в животе. Никакой травмы у игрока нет.

19-летний футболист был заменен на 54-й минуте встречи. Вместо него на поле вышел Дмитрий Скопинцев.

«Динамо» обыграло «Химки» со счетом 6:1 в матче 15-го тура РПЛ. Команда поднялась на третье место в турнирной таблице (26 очков).