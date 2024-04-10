Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:25

Стала известна сумма отступных по новому контракту Чалова с ЦСКА

Федор Чалов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Как стало известно «СЭ», в новом контракте нападающего ЦСКА Федора Чалова с клубом прописаны отступные для европейских клубов в размере 4,2 миллиона евро, что с высокой долей вероятности позволит футболисту сменить лигу уже ближайшим летом.

9 апреля издание Metaratings.ru сообщило, что сумма отступных составляет около 4 миллионов евро.

Ранее «СЭ» стало известно, что ЦСКА, продлив контракт с Чаловым, приступил к поиску замены футболисту, который в скором времени, очевидно, покинет клуб.

В текущем сезоне 26-летний нападающий провел 31 матч во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал 4 голевые передачи.

Федор Чалов
ФК ЦСКА (Москва)
24
23
Читайте также
Некоторые российские спортсмены еще могут попасть на Олимпиаду
Лыжница Суркова заявила, что российские старты сейчас не хуже международных
Мать живших в подвале Санкт-Петербурга детей экстренно вернулась в город
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Суд арестовал мужчину, убившего знакомого и залившего ему в рот монтажную пену
В ДНР сообщили о закрытии ВФУ выезда из Часова Яра для мирных граждан
Популярное видео
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Радимов: «Победа над «Динамо» — глоток воздуха для «Спартака»

Бушманов: «Краснодар» все еще в гонке, они точно навяжут борьбу «Зениту» в РПЛ»