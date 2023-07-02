Стала известна сумма, при выплате которой возможен трансфер Клаудиньо из «Зенита». Это больше 18 миллионов евро

Как стало известно «СЭ», «Зенит» может рассмотреть вариант с продажей 26-летнего атакующего полузащитника Клаудиньо за сумму порядка 30 миллионов евро.

При этом сине-бело-голубые не собираются расставаться с бразильцем по своей инициативе — идет ли речь о трансфере во «Фламенго», как сообщал ряд источников, или в какой-либо другой клуб.

По нашим данным, информация о согласии «Зенита» получить за хавбека 17-18 миллионов евро не соответствует действительности. Вместе с тем, официальных предложений по южноамериканцу в Санкт-Петербург ни от кого не поступало.

Клаудиньо выступает в команде Сергея Семака с августа 2021 года, в сезоне-2022/23 он в 30 матчах РПЛ и Кубка страны забил 5 мячей и сделал 12 голевых передач.